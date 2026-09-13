Stop Biogás convoca una concentración el sábado en Segovia contra las plantas de biometano en el medio rural

El cartel de la concentración para frenar la instalación de plantas de biometano en el medio rural segoviano. - ASOCIACIÓN STOP BIOGÁS SEGOVIA

SEGOVIA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Stop Biogás Segovia ha convocado una concentración este sábado, 19 de septiembre, para posicionarse en contra de la "proliferación" de proyectos de plantas de biometano en el medio rural.

Con el lema 'Ni en tu pueblo ni en el mío', la cita tendrá lugar a partir de las 19.00 horas en la avenida del Acueducto, 21, frente a la iglesia de San Clemente, según ha trasladado la organización a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Stop Biogás ha advertido de que estas instalaciones operan "para beneficio de unos pocos" y "atentan contra el medio natural, los recursos, la salud y la vida diaria de la población de muchos pueblos de la provincia".

Asimismo, ha señalado que "apenas" aportan ventajas a la zona, ya que se han diseñado como un "negocio lucrativo solo para las empresas que las promueven", las cuales "obvian" las necesidades de los municipios al carecer de "planificación ni estudios previos".

Para las áreas afectadas, la construcción de estas infraestructuras supondría un aumento de la contaminación, deerivada tanto de la propia actividad como del continuo tránsito de vehículos pesados, y generaría molestias asociadas a la carga de residuos.

Además, la plataforma ha avisado de que estas plantas ponen en "riesgo" los acuíferos de los que se abastecen los vecinos y no solucionan la problemática con los nitratos de los purines.

Desde la asociación han censurado, asimismo, que la "promesa" de crear "unos pocos puestos de trabajo y escasos beneficios" en las zonas rurales limita las posibilidades de mantener "cualquier forma tradicional de ganarse la vida" y "disminuyen la calidad de vida de los pueblos y fomentan la despoblación".

La Asociación Stop Biogás Segovia agrupa a vecinos de Cantimpalos, Cantalejo, Cuéllar, Muñoveros, Navas de Oro, Pinarejos, Valverde del Majano, Villacastín y Yanguas de Eresma.

A estas poblaciones se suma el apoyo de las localidades de Aldeavieja, Escarabajosa de Cabezas, Ituero y Lama, Labajos, Maello, Muñopedro, Navas de San Antonio, Roda de Eresma y Zarzuela del Monte.