Stop Biometano La Moraña ha convocado una marcha en Arévalo (Ávila) este domingo contra las plantas de biometano

ÁVILA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación Stop Biometano La Moraña ha convocado una marcha reivindicativa para este domingo, 18 de octubre, a las 11.30 horas en Arévalo (Ávila) para mostrar el rechazo vecinal a la instalación de plantas de biometano en la comarca. La organización ha hecho un llamamiento a la participación ciudadana para defender el territorio y dar voz a los habitantes de los municipios afectados por la proliferación de estas propuestas.

Actualmente existen diversas plantas en proyecto en la zona, concretamente una en Aldeaseca, una en Ataquines y dos tanto en Adanero como en Palacios de Goda. La entidad ha denunciado la respuesta antidemocrática por parte de diversas instituciones, a las que ha reprochado la falta de transparencia en el procedimiento de tramitación de estos proyectos.

Con esta movilización, la agrupación, tal y como explica a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha pretendido visibilizar la preocupación existente entre la población de La Moraña sobre el futuro de sus pueblos, su entorno y su calidad de vida. Asimismo, la asociación ha animado a sumarse tanto a los vecinos de la comarca como a las personas comprometidas con la defensa del medio rural para reclamar que las decisiones sobre el territorio tengan en cuenta a sus residentes.

Tras la marcha, la jornad contempla una comida de convivencia en la plaza de toros de Arévalo con el objetivo de compartir inquietudes, fortalecer los lazos vecinales y continuar el trabajo conjunto en defensa de la comarca. Las personas interesadas en asistir a este encuentro pueden adquirir los tickets en diversos comercios de la localidad.

Desde la asociación Stop Biometano La Moraña han remarcado la importancia de la participación ciudadana para hacer oír la voz del medio rural. La entidad ha insistido en que las decisiones que repercuten en el territorio deben considerar la postura de quienes viven en él.