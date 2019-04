Suárez Illana dice que Casado fue "apabullantemente vencedor" del debate

Publicado 23/04/2019 14:14:34 CET

SALAMANCA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número dos del PP al Congreso por Madrid, Adolfo Suárez Illana, ha manifestado que el 'popular' Pablo Casado fue "apabullantemente vencedor" en el debate entre los cuatro principales candidatos a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales.

En un encuentro con los medios de comunicación en Salamanca, Suárez Illana ha señalado que "el debate a cuatro" es "un parapeto para no dar el verdadero debate" que, en palabras del candidato por Madrid, es el 'cara a cara' que deberían haber protagonizado Pablo Casado y el socialista Pedro Sánchez.

En la cita a cuatro hubo "dos personajes que no tienen ninguna opción" para llegar a La Moncloa y quienes se pudieron permitir "florituras" en el debate unas concesiones que "jamás le son permitidas a alguien que puede ser presidente del Gobierno", ha remarcado en referencia a Albert Rivera y Pablo Iglesias.

Por ello, según su explicación, ha centrado su análisis en Casado y Sánchez; y ya sobre el candidato del PSOE, ha dicho de él que "estuvo a la defensiva permanentemente" y que "no fue capaz de articular ningún mensaje que no pudiera ser rebatido por su falsedad o inconsistencia".

Además, "no tuvo el valor de decir que no" a las dos preguntas que "todos los españoles tienen en la cabeza", las de no conceder un posible indulto a los líderes independentistas que están siendo juzgados y de "no pactar con los etarras", ha continuado.

En cuanto a si le preocupa Vox, ausente en el debate, Adolfo Suárez Illana ha manifestado en Salamanca que a él lo que le preocupa es "ser capaz de transmitir, de ilusionar en torno al programa del Partido Popular".