Suárez-Quiñones adelanta que lo ocurrido con los incendios llevará a más normativa y nuevas acciones preventivas

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha adelantado que lo ocurrido con los incendios este verano en Castilla y León llevará a la elaboración de más normativa que la Junta ya prepara así como a nuevas acciones preventivas.

Suárez-Quiñones se ha expresado así en el Pleno de las Cortes respuesta a la procuradora de Unión del Pueblo Leonés (UPL) Alicia Gallego, quien ha preguntado si la Junta tiene previsto cambiar la gestión forestal actual tras los "desastres" ocurridos por los incendios.

"Desde luego en ese tras este gravísimo episodio va a haber más va a haber más normativa que estamos ya preparando obligatoria en lo público y en lo privado para generar más prevención y más seguridad en el entorno de nuestros pueblos", ha asegurado el titular de Medio Ambiente, quien ha aclarado que la "potente" política y gestión forestal de Castilla y León siempre está en "transformación y mejora", sobre todo preventiva.

"Sin duda estos episodios de incendios catastróficos llevarán a nuevas acciones de prevención, algo que deberíamos hacer todos", ha añadido Suárez-Quiñones, quien ha recordado que en este año Castilla y León ha acogido el congreso forestal de Europa Eustafor, con presencia de 24 países, y donde se ha reconocido el "peso" y la gestión de la Comunidad.

El consejero ha explicado que, en materia de prevención, este mismo viernes se publicó el Decreto de Clarificación y Ordenación Forestal, algo que no han hecho "en agosto", sino que se ha llevado a cabo el trabajo durante dos años porque es "clave" para la regulación del futuro forestal y la prevención de incendios, pero además en marzo se aprobó el decreto de aprovechamiento de montes privados para fomentar el aprovechamiento de la más de la mitad de la parte forestal de Castilla y León, que está "poco aprovechada", salvo en Soria.

Además, ha señalado que se ha aprobado el plan anual de incendios desde el año 2023 "puntualmente", mientras que ha criticado que el Gobierno de España no ha dictado el real decreto directrices y criterios hasta hace 15 días, cuando "tenía que haber listado en el 22". Asimismo, ha recordado que en el año 2023 se modificó la Ley de Montes de Castilla y León, que contempla la posibilidad de que en 100 metros de perímetro de las localidades se puede hacer todo tipo de desbroces y eliminar toda la maleza sin autorización y sin conocimiento de la Junta de Castilla León.

Además, ha añadido que el pasado mes de marzo se publicó el Infocal, el plan de protección civil en materia de incendios donde establecemos en el anexo 3 una relación de localidades que tiene un especial riesgo, no porque tenga mucha masa forestal, sino "porque la tienen encima de los pueblos" y ha asegurado que están "con los alcaldes", que tienen que hacer esos planes básicos o los planes de actuación anual y "no los hacen".

A este respecto, ha afirmado que la Junta ha generado una aplicación informática y se ha aprobado una subvención a las diputaciones para que puedan colaborar en la generación de esos planes. "Porque siempre estamos al lado de los alcaldes", ha insistido.

SITUACIÓN "LÍMITE"

Suárez-Quiñones ha dado estas explicaciones a Alicia Gallego, quien considera que se ha llegado a una "situación límite" con 160.000 hectáreas afectadas en la "región leonesa", pero la Junta no ha asumido "ni una parte de responsabilidad" y "nada de autocrítica" y ha aseverado que el consejero "debería de estar cesado o dimitir", tanto él como el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz.

Además, ha criticado que el consejero anteponga su vida "personal" y "social" a sus responsabilidades, con 28 días ausentes en "una actitud déspota, prepotente que cada vez evidencia más sus mentiras y sus engaños".

Gallego ha censurado que mientras los bomberos y agentes forestales han estado trabajando y las personas han tenido que salir de sus casas en la Junta hayan estado "tan tranquilos ahí, echando la culpa a quien puede, al que pasa" y ha cuestionado si al Ejecutivo le importa que hayan sido más o menos hectáreas, casas quemadas o vidas y proyectos.

En este contexto, ha afeado que mientras se está en esta sitaución, no haya presupuestos, se tenga una parte sin ejecutar y se dediquen a "sus negocios", con un listado de empresas a las que se han ofrecido 110 millones para "una privatización, una externalización, cómo quieren llamarle".

Sin embargo, ha afirmado que lo primero que falta es la prevención porque no se lleva a cabo, no se limpian los bosques ni los caminos forestales. "Y claro, ante esta situación de emergencia tenemos que ir a un proyecto o a una licitación de urgencia y entonces llegan las empresas amigas aquellas para salvarla, 35, 110 millones", ha añadido.

Mientras tanto ha criticado que se tenga a los trabajadores en una situación precaria, con jornadas de 16 horas y salarios "ínfimos", sin medios, cuando se espera a que se cumpla la promesa que se hizo cuando el incendio de la Sierra de la Culebra de sacar 800 nuevas plazas.

La procuradora leonesista ha incidido en que la gente sufre y siente "abandono" mientras la Junta les pide que van a ser "generosos" o se tenga "paciencia" después de haber perdido un proyecto vital, una persona o el medio de vida.

"Asuman sus responsabilidades y por favor tomen la gestión forestal como una prioridad con unos recursos con unos presupuestos", ha agregado Gallego, quien ha agregado que lo único que pueden hacer es ayudar a ello, "si se dejaran", para modificar una gestión forestal "que va ciertamente a la deriva".