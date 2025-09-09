Suárez-Quiñones afirma que ha dicho "toda la verdad" de lo ocurrido en los incendios y pide trabajar "todos"

VALLADOLID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha afirmado que ha dicho "toda la verdad" sobre lo ocurrido en los incendios, pero ha ha insistido en la necesidad de ponerse "todos manos a la obra" porque de lo contrario no se habrá ganado el futuro.

El consejero ha respondido así al procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, durante una pregunta parlamentaria en el Pleno de las Cortes, donde ha asegurado que la Junta no ha aprendido y se va "a peor" en materia de incendios y "cada año el desastre supera al anterior".

El consejero, en la que era la última de una batería de preguntas de los diferentes grupos sobre los incendios, ha afirmado que entre todos no han sido capaces de mejorar los resultados, cuando es una "labor de todos" porque "si alguien piensa que la solución a esta nueva realidad se limita a acusar a la Junta de falta de medios, camina en sentido contrario a la solución del problema".

Por ello, ha vuelto a llamar a la reflexión, primero por parte del Gobierno central, porque considera que bajar los litros de descarga de sus medios aéreos, que "no es una buena medida", al igual que sobre la distribución de las BRIF, entre otras cuestiones como que no podrá seguir financiando con el 5,8 por ciento a una Comunidad que ha de gestionar el 19 por ciento de la superficie forestal nacional.

Asimismo, cree que las diputaciones provinciales y ayuntamientos aprovecharán su competencia en incendios, sus parques comarcales y bomberos, que la Junta ha financiado con casi 20 millones. "Y estaremos con ellos, les ayudaremos a aprovechar toda esa normativa e inversión", ha agregado el consejero, quien ha reiterado que habrá un esfuerzo en el operativo y en marco del Diálogo Social para más formación y más tecnología, prevención con más máquinas, redefinición de los cortafuegos de incendios "que se pasan un kilómetro de un monte a otro", mejores normativas y planificación de uso del territorio de manera preventiva.

"Apelando a la altura de las miras de todos y a su colaboración ante una catástrofe y una desgracia que requieren una respuesta común", ha apuntado.

RÉCORD ANUAL

Por su parte, Pedro Pascual ha lamentado que cada año se quemen más hectáreas. "En Castilla y León, cada verano batimos un triste récord, y es el de hectáreas quemadas. No han sabido gestionar algo que era previsible, pero como para ustedes mantener el operativo de incendios todo el año es absurdo y un despilfarro, pues seguimos con las mismas malas políticas y los mismos nefastos resultados", ha asegurado.

Aunque ha reconocido que este verano se han "soportado" condiciones climatológicas muy adversas, además la previsión es que cada año los veranos sean más cálidos, las horas de calor sean más frecuentes, cree que "ha llegado el momento de plantearse un cambio drástico en las políticas medioambientales que se han estado llevando a cabo en esta Comunidad".

Así, ha planteado que quizás que el operativo antiincendios esté activo durante todo el año y eso "ya no sea un despilfarro" porque, ha agregado, los alcaldes de las zonas afectadas por estos incendios coinciden en señalar, primero, la falta de medios, segundo, la falta de limpieza de los montes y, en concreto, los cortafuegos que se supone evitan la propagación de las llamas y ha incidido en que en las provincias en donde se realizan mayores labores de conservación y aprovechamiento de los recursos son las menos afectadas en nuestra comunidad.

Pascual ha agregado que en la Comunidad se tiene una masa forestal de más de 5 millones de hectáreas que se conjuga con una escasa densidad de población, pero no hay suficientes funcionarios dedicados de forma específica al reto demográfico ni políticas específicas para mantener gente en los pueblos.

A este respecto, considera que el abandono "sistemático" del medio rural también favorece directamente los incendios.