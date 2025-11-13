Suárez-Quiñones anuncia que CyL dispondrá de un catálogo de medios y recursos de Protección Civil

VALLADOLID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha anunciado que Castilla y León dispondrá de un catálogo de medios y recursos de protección civil con una inversión de 200.000 euros.

Así lo ha trasladado el responsable autonómico del ramo durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para presentar el proyecto de Presupuestos de su área para 2026, en la que ha remarcado que esta actuación ha sido posible abordar cuando "ya están consolidados los hitos anteriores".

Con una inversión de 200.000 euros, este catálogo será una plataforma tecnológica de gestión de las emergencias que permitirá conocer de forma inmediata qué recursos existen, dónde están y en qué condiciones operativas se encuentran.

En su intervención, el consejero ha detallado que la plataforma permitirá optimizar la respuesta en situaciones críticas, reducir tiempos de activación y evitar duplicidades.

Asimismo, garantizará la trazabilidad y transparencia en la gestión de los recursos movilizados al contar con una base de datos "relacional, robusta, segura y colaborativa".

El catálogo también incorporará la cartografía del CCE, capas relevantes del GIS JCyL, Centro de Información Territorial, y otras como SAIH de las Confederaciones Hidrográficas, zonas inundables, afecciones viarias de la DGT, infraestructuras de datos espaciales europeas y organismos internacionales, etc.

En este sentido, Suárez-Quiñones ha precisado que la plataforma integrará información meteorológica predictiva y en tiempo real en formato GIS, así como varios avisos relacionados con protección civil como los de la AEMET, DGT, Confederaciones Hidrográficas, así como otros riesgos como incendios forestales, riesgos ambientales, etc.