Suárez-Quiñones asegura que el plan de incendios modificará zonas de especial protección tras la evaluación de 2025

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en su visita al Centro Coordinador de Emergencias de Castilla y León. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha adelantado que el Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales de Castilla y León contemplará la modificación de las zonas de especial protección que contempla para recoger las circunstancias que se produjeron el pasado año, sobre todo en el mes de agosto.

Suárez-Quiñones, quien ha visitado las reformadas instalaciones del Centro Coordinador de Emergencias de Castilla y León en Valladolid, se ha expresado así tras su comparecencia en la reunión extraordinaria de la Comisión de Medio Ambiente en las Cortes para explicar la gestión de los incendios.

A este respecto, ha rechazado las críticas de los grupos de la oposición, que han acusado a la Junta de no hacer "autocrítica" tras los graves incendios ocurridos el pasado verano en la Comunidad y ha asegurado que precisamente hacen una evaluación constante de las campañas de incendios todos los años y, en base a ella, se determinan las modificaciones en el comportamiento, en la actuación o en las previsiones.

El consejero ha destacado la importancia de los planes anuales de incendios porque identifican los riesgos, las zonas de riesgo, las circunstancias meteorológicas y todo lo que puede influir y condicionar el comportamiento de los fuegos, su iniciación, su evolución y la posibilidad de extinguirlos.

Por esta razón, ha afirmado que los parámetros que se dieron el pasado año, "especialmente durante tres semanas de agosto en las que "se han roto todos los registros" en materia de humedad, alta temperatura y vientos se van a incorporar a las previsiones, de manera que las unidades y zonas de especial protección que establece el plan anual van a responder a modificaciones derivadas de esos parámetros que hasta el pasado verano no se preveía que pudieran ocurrir.

"Por lo tanto, es un instrumento vivo que se aprueba cada año y que no es el mismo, va evolucionando", ha señalado Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Precisamente, ha añadido, el plan "es la materialización más importante de la autocrítica", que ha reiterado que consiste en hacer "una evaluación de la política y de las actuaciones, ver sus resultados no satisfactorios en este año por las nuevas circunstancias que concurren y adaptarse para estar preparados para ellas".