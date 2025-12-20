Suárez-Quiñones asegura que el PP de León está "fuerte y unido" de cara a las elecciones autonómicas de marzo

LEÓN, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha asegurado que el partido en la provincia está "fuerte y unido y sabe que tiene una misión inmediata", que son las elecciones autonómicas en las que hay que "trabajar con un gran espíritu de prestar servicio a la ciudadanía".

Lo ha hecho en declaraciones a los medios en el marco de la tradicional comida de Navidad con afiliados y simpatizantes, en la que estaba prevista la asistencia de la portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, Ester Muñoz, quien finalmente no ha podido acudir debido a una indisposición.

A este respecto, Suárez-Quiñones ha remarcado que el PP, y así deberían ser todos los partidos, no es un fin en sí mismo, es un instrumento para satisfacer los intereses de la ciudadanía, sus aspiraciones, sus pretensiones e ilusiones.

Todo ello en la medida en que el PP es el partido "territorialmente más presente en toda España, también en León", ha sostenido, al tiempo que ha remarcado el trabajo de los 'populares' para cumplir sus compromisos y dar satisfacción a las necesidades y a los problemas de los ciudadanos.

ELECCIONES AUTONÓMICAS

En relación con el calendario electoral en el marco autonómico, Suárez-Quiñones ha asegurado que se abre un escenario "apasionante" debido a que los comicios en Castilla y León van a ser en marzo pero tenemos hay dos citas en Extremadura, este domingo, y en Aragón.

Para Suárez-Quiñones, estas elecciones van a "permitir testar cuál es el termómetro del PP y va a ser bueno, sea unos resultados estupendo, que creemos que lo van a ser, o lo sean menos".

"Nos tiene que poner en último caso las pilas especialmente y en el primer caso darnos esa ilusión, esa fuerza que necesitamos para afrontar la cita electoral", ha apostillado.

Por último, ha subrayado que "no es lo mismo Extremadura que Castilla y León, no es lo mismo Aragón que Castilla y León, pero habrá un denominador común al que hay que prestar atención para saber cuál es".