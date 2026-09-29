Suárez-Quiñones defiende la solidez y "bueba salud" de la automoción en CyL

BURGOS 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha asegurado que la fortaleza de la industria de la automoción en la Comunidad tiene "una buena salud".

Al respecto, el consejero ha sitúado a la Comunidad a la cabeza de la automoción nacional al tiempo que se ha referido a los vaivenes de las inversiones en baterías en otros puntos del país, y ha insistido en que el horizonte eléctrico dibuja nichos de negocio "inéditos".

Para captarlos, ha apostado por "blindar" el talento a través de la investigación y la universidad.

En clave de futuro, y ante los interrogantes que plantea la transición hacia la movilidad eléctrica, Suárez- Quiñones ha reafirmado la apuesta regional por los nuevos proyectos y por los ya consolidados.