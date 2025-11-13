Suárez-Quiñones destaca el "fuerte impulso" a la vivienda pública y rehabilitación energética con 278 millones

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante su comparecencia en las Cortes - CORTES

VALLADOLID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha destacado que la ejecución de proyectos en el área de vivienda, arquitectura, ordenación del territorio y urbanismo cuenta en el proyecto de Presupuestos para 2026 con una dotación de 278 millones, de los cuales 262,5 se destinarán a políticas de alquiler, promoción de vivienda pública y mejora de la eficiencia energética.

Así lo ha detallado el consejero del ramo durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para presentar el proyecto de Presupuestos de su área para 2026, en la que ha asegurado que en 2026, con una dotación de 48,2 millones, Somacyl trabajará en distintas fases de la construcción de 522 viviendas protegidas en 36 promociones en varias provincias y ha adelantado que a principio de año habrá más de 300 viviendas ya entregadas, al tiempo que se ha marcado el objetivo de alcanzar en 2028 las 1.000.

Durante su intervención, el titular de Vivienda ha resaltado que en 2026 el Ejecutivo autonómico destinará 44,5 millones a ayudas al alquiler.

En concreto, 41,8 millones al pago de la convocatoria de ayudas al alquiler ordinarias, cuantía que incluye 22,3 millones de presupuesto autónomo puro para garantizar por décimo año consecutivo su abono a todos los solicitantes que cumplan los requisitos de la convocatoria y que probablemente requerirá de, aproximadamente, otros 15 millones más, porque la convocatoria de 2025 será resuelta en un importe cercano, o incluso superior, a los 56 millones.

En este sentido, Suárez-Quiñones ha destacado que Castilla y León es la única Comunida de régimen no foral que abona las ayudas al alquiler a todos los solicitantes que cumplen los requisitos de la convocatoria.

En esta partida también se prevén 2,1 millones para las líneas de ayudas al alquiler en favor de familias más necesitadas y vulnerables, familias y personas vulnerables "de especial protección".

A este respecto, el consejero ha adelantado que se hará la convocatoria de ayudas del nuevo programa de "garantía del cobro de la renta del alquiler a cambio de establecer un alquiler asequible", nueva línea de apoyo para los propietarios que pongan sus viviendas en alquiler asequible y cumplan los requisitos de la convocatoria.

PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS

Al incremento del parque público de viviendas (especialmente el de alquiler) las cuentas prevén una partida de 137,8 millones para dar continuidad al programa para la adquisición de viviendas y su posterior incorporación al PPA con 2,4 millones.

En este sentido, el consejero ha remarcado que la Junta quiere continuar con su política de incremento del PPA consciente de la necesidad que existe de facilitar el acceso a la vivienda de personas con escasos recursos.

De hecho, ha adelantado que el Ejecutioa autonómico tiene la previsión de adquirir 55 viviendas en 2026 para incorporarlas al PPA. "El año pasado adquirimos 35 con este programa y en próximos años pretendemos rozar las 100", ha explicado.

Para impulsar la rehabilitación --con criterios de eficiencia energética-- de inmuebles titularidad de la Junta para su incorporación y destino al parque público de alquiler social se destinarán 2,2 millones para la conversión y adaptación de 23 locales en viviendas.

Para impulsar la construcción de viviendas protegidas destinadas a la venta, especialmente en el medio rural, en las que a los jóvenes menores de 36 años se les bonifica un 20% del coste de adquisición.

Este año 2026, con una dotación de 48,2 millones, Somacyl trabajará en distintas fases de la construcción de 522 viviendas distribuidas en 36 promociones en varias provincias.

En este ámbito de actuación también se prevé mantener el esfuerzo inversor en el Programa Rehabitare que, con un presupuesto de 8,4 Meuro permitirá la incorporación en 2026 de 88 viviendas.

A ello se unen el Programa Rehabitare Junta-Diputación que, con un presupuesto de 3,4 millones permitirá la incorporación en 2025 de 36 viviendas y también con los Fondos de Cohesión Territorial con un presupuesto de 1,6 millones que permitirá la incorporación en 2025 de otras 16 viviendas.

Los dos programas (rehabitare y cohesión) supondrán 10 Meuro y 104 viviendas más 6) seguir desarrollando, a través de SOMACYL, el Programa de promoción de Viviendas para Alquiler Asequible Joven y eficientes energéticamente bajo el modelo colaborativo (COHOUSING).

EFICIENCIA ENERGÉTICA

La conservación, rehabilitación y mejora de la eficiencia energética del parque residencial contará en 2026 con un presupuesto cercano a 79,7 millones.

"Nuestro compromiso con la descarbonización del parque edificado conlleva la puesta en marcha de programas de mejora de la eficiencia energética que, además, ayuden a las familias a reducir las facturas de energía", ha analizado el consejero.

Por ello, esta dotación presupuestaria tiene como pretensión el cumplimiento de esta finalidad. En concreto, estos 80,6 millones se destinarán a la financiación de la rehabilitación de barrios, de áreas y entornos urbanos o rurales, bajo la figura de los Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP), a lo que se destinarán 26,2 millones.

También se prevé el pago de las ayudas destinadas a incentivar la realización de obras de rehabilitación energética y para fomentar la mejora de la accesibilidad tanto en el ámbito urbano como rural con una dotación de 51,7 millones.

Por último, para mantener la rehabilitación energética del parque público de viviendas de la Junta o su conservación con 1,8 millones.