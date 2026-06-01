El subdelegado del Gobierno en Palencia descarta la implicación de bandas latinas en la pelea con heridos del domingo

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PALENCIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago, ha descartado la existencia de bandas latinas en la ciudad y ha desvinculado este tipo de organizaciones de la pelea entre varias personas que se produjo en la madrugada del domingo 31 de mayo y que se saldó con tres heridos, dos de ellos por arma blanca.

En declaraciones recogidas por Europa Press en una rueda de prensa, Santiago ha insistido en que no se dan los criterios que definen una banda latina como organización criminal y ha explicado que el incidente ocurrido frente a un discoteca habría estado causado por "cuestiones personales de los implicados, unidas al consumo excesivo de alcohol".

También ha destacado la rápida actuación policial y ha afirmado que el cuerpo investiga lo ocurrido y trabaja en la identificación de los autores, para lo que se analizan vídeos y otras pruebas, incluidas imágenes de cámaras de seguridad.

Por otra parte, ha señalado que los heridos evolucionan favorablemente y que sus lesiones son menos graves de lo que se estimó inicialmente.

Finalmente, el subdelegado ha señalado que Palencia presenta tasas de criminalidad muy bajas y que este tipo de incidentes, aunque graves, son "hechos puntuales".