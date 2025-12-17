Sube un 0,06% la estimación de nacimientos en octubre en CyL, peor dato que la media nacional

Archivo - AYUNTAMIENTO BEBÉS - EUROPA PRESS - Archivo
VALLADOLID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
La comunidad de Castilla y León ha registrado un ligero aumento del 0,06 por ciento en las cifras de estimación de nacimientos relativas al mes de octubre de 2025 cuando se alcanzaron los 1.054 natalicios con un acumulado de 10.560, según la estimación publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Estas cifras empeoran el total nacional que ha crecido un 1,03 por ciento respecto al mismo periodo del pasado ejercicio con un total de 29.079 y un acumulado de 267.498.
En octubre de 2024 la estimación de nacimientos en Castilla y León también fue positiva pero creció mucho más ya que llegó al 4,75 por ciento con 1.135 natalicios entonces y un acumulado de 11.007.