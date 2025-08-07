Sube un 0,15% la población en el segundo trimestre de 2025, octava peor evolución del país

Varias personas con maletas, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 1 de agosto de 2025, en Madrid (España). Las aerolíneas han programado 28.466 vuelos en los aeropuertos de la red española de Aena para este fin de semana, entre el jueves 31 de - Eduardo Parra - Europa Press

VALLADOLID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La población de Castilla y León subió un 0,15 por ciento en el segundo trimestre de 2025, octava peor evolución del país donde aumentó un 0,24 por ciento, según la Estadística Continua de Población publicada este jueves por el INE y consultada por Europa Press.

En concreto, la población de Castilla y León se situó en este periodo en 2.406.016 personas, frente a las 2.402.455 a 1 de abril de 2025, lo que supone 3.561 personas más. Y en comparación con los datos de julio del año anterior (2.391.685), la Comunidad Autónoma ha ganado 14.331 habitantes, un 0,59 por ciento.

Durante el segundo trimestre de 2025 la población creció en todas las comunidades autónomas y en la ciudad autónoma de Ceuta y descendió en la ciudad autónoma de Melilla. Los mayores incrementos se dieron en Aragón (0,91%), Comunitat Valenciana (0,50%) e Illes Balears (0,42%).

En total, la población residente en España aumentó en 119.811 personas en el segundo trimestre y se situó en 49.315.949 habitantes a 1 de julio de 2025 que supone, además, el valor máximo de la serie histórica.

En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado fue de 508.475 personas.