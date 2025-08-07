Sube un 0,19% el número de hogares hasta 1.062.212 en el segundo trimestre

VALLADOLID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de hogares se situó en 19.596.099 a 1 de julio de 2025, con un aumento de 49.221 durante el segundo trimestre de 2025, de los que 1.062.212 están ubicados en Castilla y León que ha sumado 2.065, un 0,19 por ciento, según los datos provisionales de la Estadística Contínua de Población publicados este jueves por el INE y consultados por Europa Press.

Y en comparación con el mismo periodo de 2024 Castilla y León ha ganado 7.936 hogares, un 0,75 por ciento más en este caso.

Por provincias la mayor parte de los hogares de Castilla y León están en Valladolid, con 226.282, seguida de León, con 202.773; Burgos, con 159.223, y Salamanca, con 148.110, con el resto por debajo de los 100.000: Zamora (77.249), Ávila (72.340), Palencia (70.022), Segovia (66.664) y Soria (39.549).

Todas las provincias han ganado hogares, con especial incidencia en Burgos (0,34 por ciento) y en Soria (0,32 por ciento), seguidas de Ávila (0,28 por ciento), Valladolid (0,24 por ciento), Segovia (0,23 por ciento), Palencia (0,19 por ciento), Salamanca (0,16 por ciento) y Zamora (0,10 por ciento), con León a la cola con un ligero 0,01 por ciento.

Por tamaño de los hogares la mayor parte corresponde a los habitados por una persona, 376.513, seguida de los formados por una pareja, con 311.146, mientras que 194.260 en viven tres personas y en 180.293 cuatro o más.