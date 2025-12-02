Sube un 0,39% la población de CyL hasta 2.401.221 habitantes a 1 de enero de 2025

Archivo - Dos personas sentadas en un banco, a 17 de septiembre de 2025, en Barcelona, - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La población de Castilla y León se situó en 2.401.221 habitantes a 1 de enero de 2025, con un crecimiento de 9.539 personas en un año, un 0,39 por ciento, por debajo del aumento nacional (1,0 por ciento), según los primeros datos del Censo Anual de Población 2025 publicados este martes por el INE.

En España la población residente a 1 de enero de 2025 se situó en 49.128.297 habitantes, 508.602 personas más que en la misma fecha de 2024 (1,0 por ciento por ciento).

La población aumentó durante el año 2024 en todas las comunidades autónomas excepto en Extremadura. Los mayores incrementos absolutos se produjeron en Cataluña (111.895 personas), Comunitat Valenciana (105.897) y Comunidad de Madrid (104.618) mientras que Comunitat Valenciana (2,0 por ciento) y Comunidad de Madrid e Illes Balears (1,5 por ciento en ambas) encabezaron los aumentos en términos relativos.

Por provincias, el número de habitantes se incrementó en todas, excepto en seis encabezadas por Zamora, con un 0,4 por ciento menos, seguida de Córdoba y Jaén (-0,1 por ciento en ambas). Por su parte, Castellón/Castelló, Alicante/Alacant y Guadalajara (un 2,0% las tres) fueron las que más crecieron.

Del total de la población nacional, 42.216.326 tenían nacionalidad española (el 85,9 por ciento) y 6.911.971 nacionalidad extranjera (el 14,1 por ciento). Respecto al año anterior, el número de personas de nacionalidad española se incrementó un 0,2 por ciento y el de nacionalidad extranjera un 6,3 por ciento.

Los extranjeros más numerosos a 1 de enero de 2025 fueron los marroquíes (968.999), los colombianos (676.534) y los rumanos (609.270) y entre las principales nacionalidades, los mayores aumentos de población durante 2024 se dieron entre los ciudadanos de Colombia (98.057 más), Venezuela (52.555) y Marruecos (48.306). Por su parte, los mayores descensos se registraron entre los de Rumania (-11.193), Ucrania (-7.907) y Reino Unido (-5.940).

Y en cuanto a la estructura de la población, el peso relativo de los mayores de 64 años fue del 20,7 por ciento, lo que sitúa la tasa de dependencia -que es la relación entre la población mayor de 64 años y la de 16 a 64 años- en 0,32.

El 40,9 por ciento de la población residía el 1 de enero de 2025 en municipios mayores de 100.000 habitantes y el 27,0 por ciento en municipios de 10.001 a 50.000 habitantes. Por su parte, el 16,6 por ciento lo hacía en municipios entre 1.001 y 10.000 habitantes, y el 2,9 por ciento en los de 1.000 o menos.

En 4.386 de los 8.132 municipios existentes a 1 de enero de 2025 (el 53,9 por ciento del total) la población aumentó o se mantuvo durante 2024.