Sube un 1,39% la afiliación respecto a 2024 y cae un 0,42% respecto a julio hasta los 1.000.142

VALLADOLID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número medio de afiliados a la Seguridad Social en agosto de 2025 en Castilla y León se mantuvo por encima de la barrera del millón y alcanzó la cifra de 1.000.142, un 1,39 por ciento más que en el mismo mes del año anterior, lo que supone una variación de 13.727 afiliados más, según los datos aportados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

En España se ha registrado un aumento mayor, 2,25 por ciento en concreto, y Castilla y León ha registrado el tercer menor aumento de las comunidades autónomas.

Y si se compara la afiliación media de agosto con la de julio el número de afiliados a la Seguridad Social en Castilla y León cayó en 4.217 personas, lo que en términos relativos supuso un descenso del 0,42 por ciento, mientras que la media del país cayó un 0,91 por ciento con 199.300 afiliados menos.

Castilla y León ha anotado en este caso el cuarto menor descenso porcentual de las comunidades.