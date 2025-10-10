Sube un 1,8% el transporte urbano por autobús en agosto, por debajo de la media

VALLADOLID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 1,8 por ciento en agosto en Castilla y León respecto al mismo periodo del año anterior y registró una cifra de 4.902.000 pasajeros, frente a un aumento del 4,5 por ciento a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del quinto peor dato en la evolución del transporte urbano por autobús sobre las que informa el INE que fue positivo en todas las comunidades autónomas, excepto en Cataluña (-0,5 por ciento), con Madrid (+11,8%), Extremadura (+10,7%) y País Vasco (+6,9%) a la cabeza.

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.