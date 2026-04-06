Sube un 21,32% la contratación en marzo hasta los 53.582 contratos y un 9,32% respecto a 2025

Trabajadora de Consum - CONSUM

VALLADOLID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La contratación aumentó un 21,32 por ciento en Castilla y León en el mes de marzo de 2026, cuando se firmaron 53.582 contratos, 9.415 más en comparación con el mes anterior, cuando en España subieron un 17,16 por ciento, lo que supone 192.074 más en este caso.

En concreto y según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social recogidos por Europa Press, Castilla y León registró el cuarto mayor descenso porcentual de la contratación de las comunidades autónomas.

Además, la contratación creció un 9,32 por ciento respecto al mismo mes del año anterior con 4.570 contratos más, décima mejor evolución del país donde subió un 12,38 por ciento.

De todos ellos, 20.230 fueron contratos indefinidos, cifra un 13,4 por ciento superior a la de marzo del año anterior y 33.352, contratos temporales (un 7,0 por ciento más). Del número de contratos registrados en marzo, el 62,24 por ciento fue temporal (frente a un 61,11% del mes anterior) y un 37,76 por ciento, indefinidos (el mes precedente fue un 38,89%).