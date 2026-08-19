Sube un 2,19 estimación de nacimientos en junio en CyL, 1,12 puntos más que en España (1,07%)

Imagen de los pies de un bebé. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
VALLADOLID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -
La comunidad de Castilla y León ha registrado un incremento del 2,19 por ciento en las cifras de estimación de nacimientos relativas al mes de junio de 2026, cuando se alcanzaron los 1.084 natalicios con un acumulado de 6.294.
Por su parte y según las cifras publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y consultadas por Europa Press, el total nacional ha subido un 1,07 por ciento respecto al mismo momento del pasado ejercicio con un total de 26.291 natalicios.