Sube un 25,9% la compraventa de viviendas por extranjeros en CyL, segundo mayor aumento

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros aumentó un 25,9 por ciento en Castilla y León en el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024, casi seis puntos más que en el primer semestre de 2024 (20,0 por ciento) y por encima de la media que se situó en el 2,0 por ciento.

En concreto y según los datos aportados por el Consejo General del Notariado, Castilla y León es la segunda comunidad con mayor aumento de este tipo de transacciones en el primer semestre cuando alcanzó las 1.629 compraventas, frente a las 1.294 del mismo periodo del año anterior, lo que supone, además, "la cifra más alta desde 2007".

Las mismas fuentes han destacado que la compraventa de viviendas por extranjeros no ha dejado de crecer de forma sostenida en Castilla y León desde el año 2013, salvo en el primer semestre de 2020 y el segundo de 2023.

Por su parte, el precio por metro cuadrado en las operaciones registradas en Castilla y León aumentó un 1,1 por ciento en términos interanuales, segundo menor incremento en este caso del país, y se situó en los 825 euros por metro cuadrado, el tercero más barato de todas las autonomías.

En el conjunto de España, el precio promedio por metro cuadrado de las operaciones realizadas por compradores extranjeros se situó en 2.417 euros por metro cuadrado, un 7,6 por ciento más en este caso.

Entre los residentes, Marruecos concentra "cuotas muy elevadas" en la Murcia (38,7%), Navarra (37,0%), La Rioja (26,8%), Extremadura (23,5%), Castilla-La Mancha (21,3%), Andalucía (19,9%) y Aragón (19,4%), y también alcanza "pesos significativos" en Castilla y León (15,2%), Cataluña (12,1%) y País Vasco (9,2%).

Por su parte, Rumanía registra porcentajes destacados en Aragón (29,5%), Castilla-La Mancha (26,2%), La Rioja (20,9%), Cantabria (13,3%), Castilla y León (12,4%), País Vasco (12,2%), Madrid (10,5%) y Comunidad Valenciana (9,3%).

Los notarios han precisado que Italia presenta "especial presencia" en Canarias (22,5%) e Islas Baleares (15,4%), con cuotas de dos dígitos en Madrid (12,2%) y Cataluña (12,1%), y además mantiene participación en Galicia (7,5%). Por su parte, Reino Unido alcanza pesos relevantes en Andalucía (12,0%), Murcia (11,1%), Illes Balears (9,5%) y Canarias (7,5%).

Y entre los extranjeros no residentes, las nacionalidades con mayor peso son Reino Unido, Alemania, Países Bajos y Bélgica, que concentran la mayor parte de las compraventas. El Reino Unido concentra una "parte sustancial" de las operaciones de compraventa de la Murcia (28,7%), Andalucía (15,5%) y Baleares (10,9%), mientras que Alemania concentra gran parte de las operaciones en Baleares (50,0%) y Extremadura (29,6%), y también suma en Canarias (22,0%), Galicia (13,6%), Cantabria (13,0%), Navarra (11,1%), Castilla-La Mancha (9,3%) y Cataluña (8,5%).

Países Bajos destaca en Murcia (15,2%), Comunidad Valenciana (14,9%) y Andalucía (11,8%), y Bélgica muestra pesos relevantes en Aragón (12,8%), Asturias (11,7%) y Comunidad Valenciana (10,5%).

Los precios aumentaron en 15 comunidades autónomas, con incrementos destacados en Madrid (17,1%), La Rioja (16,3%), Canarias (14,1%), Murcia (12,2%), Cataluña (10,9%), Comunidad Valenciana (9,3%) y Baleares (9,0%). Por debajo de la media se situaron Navarra (6,5%), Castilla-La Mancha (6,2%), Aragón (5,4%), Asturias (5,0%), País Vasco (3,4%), Andalucía (2,9%), Castilla y León (1,1%) y Galicia (0,6%). Y disminuyeron en Extremadura (-3,5%) y Cantabria (-2,8%).

En el primer semestre de 2025, las compraventas realizadas por extranjeros no residentes se concentraron en la Comunidad Valenciana, con 11.025 operaciones (39,6 por ciento). Andalucía ocupó la segunda posición con 6.733 (24,2%), seguida de Canarias (2.666; 9,6%), Cataluña (2.351; 8,4%) y Murcia (2.121; 7,6%).

Baleares aportó el 6,6% y Madrid el 2,0%, mientras que el resto de territorios registraron cuotas inferiores al 1%. Entre los extranjeros residentes, la Comunidad Valenciana lideró con 9.515 operaciones (22,0%), seguida de Cataluña (8.909; 20,6%), Andalucía (6.677; 15,4%) y Madrid (4.620; 10,7%).

Con una participación intermedia se situaron Castilla-La Mancha (4,7%), Canarias (4,5%) y Murcia (4,2%) mientras que el resto de comunidades no superaron el 4 por ciento del total de operaciones de residentes.

Por nacionalidad, el mayor número de compraventas en el primer semestre de 2025 correspondió nuevamente a compradores de Reino Unido, con 5.731 operaciones (8,1% del total), seguidos de Marruecos con 5.654 (7,9%) y Alemania con 4.756 (6,7%). El grupo que engloba al resto de compradores extracomunitarios registró 8.545 operaciones, equivalente al 12,0% del total, manteniendo un peso relevante dentro del mercado.

La compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros aumentó en 13 de las 17 comunidades autónomas. Los mayores crecimientos interanuales fueron los de Asturias (30,8%), Castilla y León (25,9%), Galicia (14,3%), Castilla-La Mancha (11,7%), Extremadura (10,6%), Aragón (10,4%) y La Rioja (9,9%).

