Sube un 3,2% el precio del turismo usado en septiembre hasta 12.265 euros

VALLADOLID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El precio del turismo usado en Castilla y León subió un 3,2 por ciento en septiembre respecto al mismo mes de 2024 y se situó en 12.265 euros, por debajo de los 12.986 euros de la media nacional donde el precio subió un 2,0 por ciento, según los datos aportados este lunes por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

En términos mensual el precio de los turismos subió un 0,9 por ciento en la Comunidad, frente a un descenso del 0,3 por ciento en el resto del país.

En el caso concreto de los coches más antiguos de segunda mano -superan los 8 años-, el precio medio se situó en 10.387 euros en Castilla y León, un 5,3 por ciento más que en septiembre de 2024, de nuevo por debajo del precio medio en España que alcanzó los 10.522 euros con un aumento en este caso del 5,8 por ciento.

En términos mensuales, el precio ha subido un 1,0 por ciento en la Comunidad, tres décimas más que la media nacional.

Ancove ha precisado que el segmento de los turismo de más de 8 años acumula el 76,1 por ciento del total de las ventas en la Comunidad, frente al 64,3 por ciento a nivel nacional.

Por provincias, Zamora ha registrado el mayor crecimiento en los precios interanuales en septiembre, un 7,6 por ciento, seguida de Ávila (6,4 por ciento), Valladolid (4,6 por ciento), Segovia (4,2 por ciento) y Soria (3,3 por ciento) con el resto por debajo del aumento autonómico: León (1,9 por ciento), Salamanca (1,8 por ciento), Palencia (1,4 por ciento) y Burgos (0,2 por ciento).