Sube un 3,4% la creación de empresas en enero, octavo peor dato del país donde crece un 8,8%

VALLADOLID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Castilla y León subió un 3,4 por ciento en enero en tasa interanual hasta un total 304 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 197, un 3,0 por ciento menos, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Castilla y León ha anotado en concreto el octavo peor dato en la evolución de la creación de empresas del país donde creció un 8,8 por ciento con caídas en seis territorios por lo que Castilla y León ha anotado también el segundo menor aumento que lideraron La Rioja (48,4 por ciento), Región de Murcia (46,3 por ciento) e Illes Balears (40,5 por ciento). En el lado contrario se situaron Cantabria, Aragón y Canarias con retrocesos de un 25,24 por ciento, 19,22 por ciento y un 18,01 por ciento, respectivamente.

No obstante, Castilla y León ha anotado el tercero mejor dato de la creación de empresas en un mes de enero en la Comunidad de la serie histórica. Con el ascenso de enero, la creación de empresas en Castilla y León encadena cinco meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 304 empresas creadas en enero se suscribieron algo más de 6,86 millones de euros, todos ellos desembolsados, lo que supone un 53,79 por ciento menos que en el mismo mes de hace un año.

Por último, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 0,9 por ciento en Castilla y León en enero, hasta las 110 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 37,64 millones de euros, cifra un 71,2% superior a la de enero del año anterior.

Por su parte, de las 197 empresas que echaron el cierre en enero, 175 lo hicieron de forma voluntaria; once por fusión con otras sociedades y otras once por otras causas. La Rioja (+120%), Castilla-La Mancha (+28,81%) y Asturias (+15,58%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Murcia y Extremadura las que menos, con retrocesos de un 90,91%, 41,82% y un 26,67 por ciento, respectivamente.