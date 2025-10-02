Sube un 35,64% la contratación en septiembre hasta los 70.639 contratos

VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La contratación aumentó un 35,64 por ciento en Castilla y León en el mes de septiembre de 2025, cuando se firmaron 70.639 contratos, 18.559 más en comparación con el mes anterior y séptimo peor dato de España donde aumentó un 47,48 por ciento, lo que supone 493.811 más en este caso.

Además, la contratación creció un 2,54 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, con 1.751 contratos más en este caso, por debajo de la media donde creció un 8,49 por ciento. Castilla y León ha anotado en este caso la segunda peor evolución del país.

De todos los contratos, 25.925 fueron contratos indefinidos, cifra un 4,4 por ciento superior a la de septiembre del año anterior y 44.714, contratos temporales (un 1,5 por ciento más). Del número de contratos registrados en septiembre, el 63,3 por ciento fue temporal (frente a un 70,94 por ciento del mes anterior) y un 36,7 por ciento, indefinidos (el mes precedente fue un 29,06 por ciento).