Sube un 3,8% la inflación industrial en junio en CyL, octavo menor aumento del país donde repunta un 7%

Archivo - Imagen de archivo de la factoría de Renault en Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales subieron un 3,8 por ciento en Castilla y León en junio en relación al mismo mes de 2025, frente a un 7 por ciento, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del octavo menor aumento de los precios industriales del país que anotaron tasas positivas en todas las comunidades. Las tasas más altas se dieron en Andalucía (14,0 por ciento), Región de Murcia (11,8 por ciento) y Castilla-La Mancha (9,8 por ciento). Por su parte, Comunidad Foral de Navarra (1,7 por ciento), Canarias (2,3 por ciento) y La Rioja (2,4 por ciento) presentaron los menores aumentos.