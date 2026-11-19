Archivo - Imagen de recurso de una camarera en una cafetería (empleo, trabajo, ocupación, sector servicios) - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El empleo en el conjunto de hostelería y agencias de viajes y operadores turísticos aumentó un 4,5 por ciento en Castilla y León en octubre, 1,8 puntos por debajo de la media donde subió un 6,3 por ciento, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Según este informe el empleo en el conjunto de hostelería y agencias de viajes y operadores turísticos aumentó en todas las comunidades autónomas. El mayor aumento se dio en Baleares, tanto en cifras absolutas, con 20.686 más, como relativas, con un 18,4 por ciento, y Castilla y León anotó el noveno mayor aumento en cifras totales, con 3.503 empleados más. En concreto, Castilla y León alcanzó los 82.130 ocupados, un 4,5 por ciento más, de los que 62.823 son asalariados, un 5,9 por ciento más, de nuevo por debajo de la media (7,3 por ciento), y 19.307 autónomos, un 0,1 por ciento menos, cuando en España crecieron un 1,6 por ciento.