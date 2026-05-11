Sube un 4,5% el precio del turismo usado en abril en CyL hasta los 12.931 euros de media

Archivo - Vallsur celebra una nueva edición de la Exposición del Vehículo de Ocasión del 3 al 6 de julio. - VALLSUR - Archivo

VALLADOLID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El precio del turismo usado en Castilla y León subió un 4,5 por ciento en abril de 2026 respecto al mismo mes del año anterior hasta los 12.931 euros de media, cuando en España aumentó un 3,8 por ciento hasta los 13.542 euros en este caso, según los datos difundidos este lunes por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (ANCOVE).

Y en términos mensuales el precio de los turismos de ocasión subió un 1,5 por ciento en la Comunidad, frente a un descenso del 0,5 por ciento en la media nacional.

ANCOVE ha precisado que en los coches de segunda mano de más edad, aquellos que superan los ocho años, el precio medio en Castilla y León se situó en 10.826 euros, un 5,3 por ciento más que hace un año, seis décimas menos que en España donde este precio aumentó un 5,9 por ciento hasta los 10.903 euros.

En términos mensuales el precio de los turismos usados aumentó un 0,2 por ciento en la Comunidad, frente a un descenso de media en España del 0,2 por ciento.

Además, el segmento de los turismo de más de ocho años acumula el 74,6 por ciento sobre las ventas en la Comunidad, frente al 62,7 por ciento nacional.

Por provincias, Ávila registró la mayor subida de precios interanuales en la Comunidad, con un 9,7 por ciento, seguida de Segovia, con un 8,8 por ciento; Valladolid, con un 8,3 por ciento, y Salamanca, con un 5,4 por ciento, mientras que León igualó la media autonómica (4,5 por ciento), con Burgos por debajo (4,4 por ciento) y el resto en negativo: Zamora (-4,9 por ciento), Soria (-4,4 por ciento) y Palencia (-3,7 por ciento).