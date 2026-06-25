Sube un 4,8% la inflación industrial en mayo en CyL, cuarto menor aumento del país donde repunta un 10,5%

Imagen de archivo de una industria - JCYL

VALLADOLID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales subieron un 4,8 por ciento en Castilla y León en mayo en relación al mismo mes de 2025, frente a un 10,5 por ciento en España que ha anotado en este caso su mayor alza interanual desde diciembre de 2022, impulsados por los precios de la energía, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del cuarto menor aumento de los precios industriales del país que anotaron tasas positivas en todas las comunidades con especial incidencia en Andalucía (22,5%), Canarias (17,2%) y Región de Murcia (15,9%) mientras que Extremadura (3,4%), Comunidad Foral de Navarra (3,5%) y Aragón (3,8%) presentaron los menores aumentos.

A nivel nacional, con la tasa interanual del quinto mes de 2026, en la que se notan, por tercer mes consecutivo, los efectos de la guerra en Irán, la inflación del sector industrial encadena tres meses de ascensos.

La subida de la inflación industrial en mayo a niveles no vistos en algo más de tres años fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que elevó su tasa anual 5,2 puntos, hasta el 28,2%, la mayor desde noviembre de 2022, debido al encarecimiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica y de gas.

Asimismo, los bienes intermedios elevaron dos puntos su tasa interanual, hasta el 6,1%, por la subida de los precios de la fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias.

Excluida la energía, los precios industriales elevaron su tasa interanual ocho décimas, hasta el 3,5%, situándose 7 puntos por debajo del índice general.

En valores mensuales (mayo sobre abril), la inflación industrial subió un 1% tras encarecerse un 8,4% la producción y distribución de energía eléctrica y aumentar en un 4,2% los precios de la fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes y plásticos.