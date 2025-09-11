Sube un 6,2% el transporte urbano por autobús en julio, quinto menor aumento del país

Archivo - Un autobús de la línea 1 de Auvasa en Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 6,2 por ciento en julio en Castilla y León respecto al mismo periodo del año anterior hasta registrar una cifra de 5.980.000 pasajeros, frente a un aumento del 8 por ciento a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata junto con Murcia del quinto menor aumento del uso del autobús urbano del país.

La evolución del transporte urbano por autobús fue positiva en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Madrid (+17,1%), País Vasco (+12%) y Extremadura (+9,1%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Cataluña (+1,2%) Castilla-La Mancha (+3,6%) y Canarias (+4%).

Y en lo que va de año el uso del transporte urbano ha crecido un 6,4 por ciento en Castilla y León, 1,2 puntos por encima en este caso que la media (5,2 por ciento).

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.