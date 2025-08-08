Sube un 9,4% el transporte urbano por autobús en junio, medio punto menos que la media

VALLADOLID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 9,4 por ciento en junio en Castilla y León respecto al mismo periodo del año anterior y llegó a los 6.777.000 pasajeros, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y consultados por Europa Press.

Esto supone una evolución medio punto inferior a la media del país donde creció un 9,9 por ciento y el quinto mayor aumento en la evolución del transporte urbano por autobús que fue positiva en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con País Vasco (27,4%), Comunidad de Madrid (15,9%) y Principado de Asturias (10,1%) a la cabeza.

Por su parte, Cataluña (2,0%), Aragón (3,1%) y Región de Murcia (3,5%) registraron los menores incrementos en el transporte por autobús.

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Y en lo que va de año, el transporte urbano por autobús ha aumentado un 6,5 por ciento en Castilla y León, por encima en este caso de la media (4,7 por ciento).

Castilla y León está en los puestos de la cola del ranking del uso del autobús urbano en términos absolutos por comunidades autónomas, tras Madrid (54,21 millones), Cataluña (28,27 millones), Andalucía (22,04 millones), Comunidad Valenciana (17,07 millones), Aragón (11,10 millones), País Vasco (8,96 millones) y Canarias (8,44 millones).