Sube un 9,6% la producción industrial en marzo, 7,5 puntos más que la media nacional y segundo mejor dato del país

Imagen de archivo de una fábrica en CyL - JCYL

VALLADOLID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) en Castilla y León subió un 9,6 por ciento en marzo respecto al mismo mes del año anterior, 7,5 puntos más que la media nacional, que ha aumentado un 2,1 por ciento, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del segundo mejor dato en la evolución de la producción industrial del país que aumentó respecto a marzo de 2025 en nueve comunidades autónomas y disminuyó en las otras ocho. Murcia (+11,7), Castilla y León (+9,6) y Andalucía (+7,1) registraron las mayores subidas y Extremadura, Asturias y Baleares los mayores retrocesos (13,9, 7,1 y un 5,0 por ciento, respectivamente).

La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Castilla y León y encadena once meses de crecimiento.

Por su parte, en lo que va de año la producción industrial en Castilla y León ha aumentado un 8,1 por ciento, frente a un descenso del -0,7 por ciento de la media nacional.