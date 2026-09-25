Sube un 9,7% la compraventa de viviendas en julio, tercer mayor incremento del país

Archivo - Una oficina de empresa inmobiliaria, a 19 de enero de 2026, en Madrid (España). La compraventa de vivienda creció en noviembre del año pasado un 7,8% con respecto al mismo mes de 2024, según los datos de Transmisión de Derechos de la Propiedad - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Castilla y León subió un 9,7 por ciento en julio respecto al mismo mes de 2025, frente a un descenso del 5,1 por ciento en España, hasta un total de 3.486 operaciones con las que encadena dos meses consecutivos de subidas, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del tercer mayor incremento en la evolución de la compraventa de viviendas que Comunidad Foral de Navarra (26,4 por ciento) y Galicia (10,8 por ciento) mientras que Principado de Asturias (-15,2), Illes Balears (-14,3) y País Vasco (-12,4 por ciento) registraron los mayores descensos.

La mayor parte de las compraventas fueron de viviendas usadas, con 2.876, mientras que 610 fueron de viviendas nuevas. Además, 3.261 operaciones correspondieron a viviendas libres y 225 a viviendas protegidas.

En julio se realizaron 5.487 operaciones sobre viviendas y además de las 3.486 compraventas, hubo 1.168 fueron herencias, 96 donaciones y tres permutas.

En total, en julio se transmitieron en Castilla y León 16.691 fincas, un 0,7 por ciento menos en este caso (-1,8 por ciento en España), de ellas 10.063 fincas urbanas a través de 6.204 compraventas, 2.092 herencias, 210 donaciones, diez permutas y 1.547 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 6.628 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 2.645 herencias, 1.703 compraventas, 129 donaciones, 30 permutas y 2.121 operaciones de otro tipo.