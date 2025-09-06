Sube a gravedad 1 el incendio de Castromil (Zamora)

ZAMORA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal que se originó el viernes en el municipio zamorano de Castromil ha subido a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 ante la previsión de necesitar más de doce horas para su estabilización y requerir medidas para la protección de personas o bienes aislados de naturaleza no forestal.

Según informa el Infocal a través de su página web, las llamas se originaron a las 15.33 horas por causas que se investigan y el operativo está compuesto por dos agentes medioambientales, dos cuadrillas, tres brigadas, un bulldózer y seis medios aéreos.