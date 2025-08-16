Sube a índice de gravedad 2 el incendio de Porto (Zamora)

Bomberos trabajan para extinguir el incendio, a 10 de agosto de 2025, en Molezuelas de la Carballeda, Zamora (España). - Emilio Fraile - Europa Press

ZAMORA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en el incendio originado en la localidad zamorana de Porto, según información de Inforcyl recogida por Europa Press.

Este incendio, originado a las 10.00 horas del jueves 14 de agosto se encontraba en IGR 1 y se ha elevado a IGR 2 a las 18.12 horas de este sábado, 16 de agosto.

En las labores de extinción se encuentran en este momento más de treinta medios terrestres y aéreos -- entre ellos cinco autobombas y cuatro helicópteros -- que intentan sofocar el fuego. La causa probable del fuego se encuentra actualmente en investigación.