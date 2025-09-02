Sube el paro en 657 personas en agosto, séptimo mayor incremento absoluto,

VALLADOLID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 657 personas en agosto en Castilla y León en relación al mes anterior, un 0,67 por ciento más, hasta los 98.179 desempleados, lo que supone el séptimo mayor incremento del paro en términos absolutos y el octavo en términos relativos, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

No obstante, la subida del paro ha sido menor a la registrada en España (0,91 por ciento) e inferior también a la anotada hace un año cuando aumentó en 973 personas (0,95 por ciento entonces).

Por su parte, en el último año el desempleo acumula un descenso de 4.987 parados (-4.570 hace un año), lo que supone un 4,83 por ciento menos, inferior que la media que cayó un 5,86 por ciento. Se trata en este caso del quinto menor descenso porcentual del país.