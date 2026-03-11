Suben un 2,5% las ventas del comercio minorista en enero, tercer menor incremento, y un 1,0% la ocupación

Archivo - Una persona con bolsas en una calle comercial, a 2 de enero de 2022, en Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio minorista de Castilla y León subieron un 2,5 por ciento en enero en comparación con el mismo mes del año anterior, 1,2 puntos menos que en España donde crecieron un 3,7 por ciento, según los datos publicados este miércoles por el INE.

Se trata en concreto del tercer menor incremento en la evolución de las ventas del comercio al por menor en enero que subieron en tasa anual en todas las comunidades autónomas.

Por su parte, la ocupación subió un 1,0 por ciento, una décima más que en España donde creció un 0,9 por ciento. Y en comparación con el mes anterior, diciembre de 2025, la empleabilidad cayó un 1,4 por ciento en Castilla y León con mejor evolución de nuevo respecto a la media donde bajó un 1,7 por ciento.