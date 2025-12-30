Suben un 2,6% las ventas del comercio minorista en noviembre

Archivo - Comercio local - AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE ALCÁNTARA - Archivo

VALLADOLID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio al por menor en Castilla y León registraron un avance interanual del 2,6 por ciento en noviembre, 1,1 puntos por debajo de la media donde repuntaron un 3,7 por ciento, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata, del sexto menor aumento de las ventas del comercio al por menor del país que subieron en tasa anual en todas las comunidades y ciudades autónomas menos en Navarra, donde cayó un -0,3 por ciento.

Además, en lo que va de año las ventas del comercio al por menor han subido un 1,9 por ciento en Castilla y León, de nuevo por debajo de la media donde crecieron un 3,7 por ciento.

En cuanto el empleo, el comercio minorista elevó su ocupación un 1,1 por ciento en noviembre en Castilla y León, dos décimas por encima de la media nacional que se situó en el 0,9 por ciento. Sin embargo, en comparación con noviembre la ocupación subió un 0,9 por ciento, también dos décimas por encima de la media --0,7 por ciento--.

Y en lo que va de año la ocupación del comercio al por menor ha subido seis décimas en Castilla y León, de nuevo menos de la mitad que en España (1,4 por ciento).