Suben un 2,7% las pernoctaciones hoteleras en octubre con una ocupación del 46,41%

VALLADOLID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Castilla y León crecieron un 2,7 por ciento en octubre en comparación con el mismo mes del año anterior y sumaron un total de 859.328 pernoctaciones y encadena siete meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En España las pernoctaciones en establecimientos hoteleros aumentaron un 1,3 por ciento y superaron los 34,2 millones en octubre

Además, en los hoteles de la Comunidad se alojaron un 2,32 por ciento más de turistas y alcanzaron los 504.279 viajeros. Por nacionalidad, 361.662 eran residentes en España, el 71,72 por ciento, mientras que 142.617 (28,28 por ciento) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 1,1 por ciento y los extranjeros aumentaron un 5,6 por ciento.

Del total de pernoctaciones en Castilla y León, 640.874 las realizaron residentes en España (un 74,58 por ciento), mientras que 218.455 (25,42 por ciento) fueron residentes en el extranjero.

En total, en Castilla y León se alcanzó en octubre una ocupación del 46,41 por ciento (61,78 por ciento en España), que subió al 58,55 por ciento en fin de semana y el sector hotelero empleó a 7.085 personas (un incremento del 5,3 por ciento interanual).

Por su parte, la tarifa media diaria por habitación se situó en los 74,67 euros, lo que representa una subida del 9,7 por ciento interanual. En general, los precios subieron un 6,67 por ciento respecto al año anterior en Castilla y León.

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 76,2%, seguida de Madrid (66,62%) y Baleares (66,51%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla-La Mancha, (41,15%), Extremadura (43,11%) y Asturias (44,46%).

En función del total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (20,32%) en octubre junto a Canarias (18,66%) y Cataluña (15,8%).