Suben del 35% al 75% las ayudas a la creación de nuevas empresas en zonas afectadas por los incendios

VALLADOLID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las empresas que se constituyan en localidades afectadas por los incendios forestales de 2025 en Castilla y León podrán acceder al porcentaje máximo de ayuda del 75 por ciento sobre el coste subvencionable, tras la modificación de las bases reguladoras de la ayuda que establecían un 35 por ciento inicial.

Para ello, el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado este viernes la modificación de las bases reguladoras de la línea de ayudas destinadas a la creación de empresas, gestionadas por la Consejería de Economía y Hacienda a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECYL).

Economía ha explicado que esta línea de subvenciones tiene como objetivo promover el emprendimiento y facilitar la financiación de proyectos de inversión y apoyar la adquisición de activos materiales e inmateriales y los gastos necesarios para la puesta en marcha de nuevas actividades económicas.

Las ayudas se podrán solicitar a través de la web ayudas creación empresas y el plazo de presentación de solicitudes comienza mañana, sábado 13 de septiembre, y se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2025.

Economía ha hecho hincapié en que esta medida busca incentivar la recuperación económica en las zonas más castigadas por los incendios, "reforzando el compromiso del Gobierno autonómico con el desarrollo territorial equilibrado y la resiliencia empresarial".

Asimismo, ha recordado que esta ayuda forma parte del plan extraordinario de 47 medidas y una dotación inicial de 114 millones de euros que incluye actuaciones para reparar viviendas, infraestructuras, caminos rurales y patrimonio cultural. "El objetivo es garantizar la sostenibilidad de los negocios a corto plazo y crear condiciones favorables para el desarrollo económico en el medio rural tras los incendios", ha reiterado el Gobierno autonómico.