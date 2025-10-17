Suben un 4,4% las ventas del sector servicios en agosto y un 0,8% la ocupación

VALLADOLID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Castilla y León aumentó su facturación un 4,4 por ciento el pasado mes de agosto respecto al mismo periodo del año anterior, 1,6 puntos más que la media nacional que subió un 2,8 por ciento, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del cuarto mejor dato, junto con Murcia, en la cifra de negocios del país que anotó aumentos en 13 comunidades autónomas y disminuyó en las otras cuatro. Illes Balears (8,3%), Canarias (6,2%) y Comunidad de Madrid (5,2%) registraron los mayores aumentos mientras que Principado de Asturias (-2,6%), Comunitat Valenciana (-0,9%) y Extremadura (-0,8%) fueron las que más bajaron.

Y en lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 5,4 por ciento en Castilla y León, de nuevo mejor dato que la media (4,3 por ciento) a la que mejora en 1,1 puntos más.

Por su parte, la ocupación en el sector servicios aumentó un 0,8 por ciento en Castilla y León respecto al mismo mes del año anterior, por debajo en este caso que la media que creció un 1,3 por ciento. No obstente, la empleabilidad cayó cuatro décimas respecto a julio, la mitad que en España donde bajó ocho décimas. Y en lo que va de año la ocupación del sector ha subido un 0,8 por ciento en la Comunidad, frente a un 1,4 por ciento en el resto del país.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades autónomas excepto en Andalucía que registró una caída del 0,3 por ciento.