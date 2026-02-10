Suben a 50 los avisos hidrológicos en la cuenca del Duero, tres en rojo, diez en naranja y 37 en amarillo

Documento de la CHD con los avisos activos en la cuenca en la jornada del martes 10 de febrero - CHD

VALLADOLID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha subido a 50 los avisos hidrológicos activos en la jornada de este martes, 10 de febrero, si bien bajan a tres los que se encuentran en nivel rojo. Se trata del Huebra en Puente Resbala y el Duero en Saucelle, ambos en la provincia de Salamanca, y el Tuerto en San Félix de la Vega, en León.

Además, hay otros diez avisos en naranja en otros tantos tramos de ríos y suben a 37 los tramos en amarillo, frente a los 19 que había en esta situación a última hora de la jornada del lunes.

El principal río con estaciones con avisos naranja es el Duero con cuatro estaciones en este nivel: en Navapalos (Soria); en Toro (Zamora) y en Quintanilla de Onésimo y Herrera de Duero, en la provincia de Valladolid.

También hay nivel naranja en el Cea en Valderas y en el Omaña en Las Omañas, ambos en la provincia de León; en el Arlanza en Palacios de la Sierra (Burgos) y en el Cambrones en La Granja y en el Eresma en la capital segoviana, ambos en la provincia de Segovia.