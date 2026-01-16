Suben un 5,9% las ventas del sector servicios en noviembre y un 0,8% la ocupación

Archivo - Varias mujer miran la entrada de una tienda - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Castilla y León registró un aumento de su facturación del 5,9 por ciento el pasado mes de noviembre en relación al mismo mes del año anterior, 1,5 puntos más que en España que creció un 4,4 por ciento, una tasa una décima inferior a la del mes anterior, según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del cuarto mejor dato en la evolución de la cifra de negocios del sector servicios que subió en todas las comunidades autónomas lideradas por Comunitat Valenciana (7,2%), País Vasco (6,8%) y Aragón (6,3%) fueron las que más subieron. Por su parte, Castilla-La Mancha (2,7%), Andalucía (3,0%) y Principado de Asturias (3,0%) registraron los menores incrementos.

Por su parte, la media del año repuntó un 5,6 por ciento en Castilla y León, un punto más en este caso que en España (4,6 por ciento).

Sin embargo, el empleo creado por el sector servicios subió un 0,8 por ciento en Castilla y León en el penúltimo mes del año pasado respecto a noviembre de 2024, dos décimas menos que en España donde creció un punto y se sitúa en este caso dos décimas por encima a la tasa registrada en octubre. La ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021 en España.

En comparación con el mes anterior la ocupación cayó cuatro décimas en Castilla y León, medio punto menos que la media (-0,9 por ciento), mientras que la media del año vuelve a ser positiva y aumenta un 0,8 por ciento, casi la mitad que en España (1,3 por ciento).

A nivel nacional con el avance de noviembre, las ventas del sector servicios encadenan 20 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 4,3% en el penúltimo mes del año pasado, mientras que los otros servicios facturaron un 4,4% más que en igual mes de 2024.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 5,6% en noviembre en tasa interanual, porcentaje dos puntos superior al de octubre. Con este repunte, la serie corregida también encadena 20 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

En tasa mensual (noviembre de 2025 sobre octubre del mismo año), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, subieron un 1,1%.