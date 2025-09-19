Suben un 6,4% las ventas del sector servicios en julio y un 1,0% la ocupación

Archivo - Clientes de un bar se refrescan en la terraza, a 15 de julio de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Castilla y León aumentó su facturación un 6,4 por ciento el pasado mes de julio respecto al mismo periodo del año anterior, 1,7 puntos más que la media nacional, que fue del 4,7 por ciento, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del séptimo mayor aumento de la facturación del sector servicios que aumentó en todas las comunidades autónomas en julio con Canarias (8,7 por ciento), Extremadura (8,5%) y Baleares (8,3 por ciento) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Galicia (3,1 por ciento), Comunitat Valenciana (3,2 por ciento) y Cataluña (3,2 por ciento).

Asimismo, en lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 5,5 por ciento en Castilla y León, un punto más que la media nacional (4,5 por ciento).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 1,0 por ciento en Castilla y León respecto al mismo mes del año anterior, cuatro décimas menos en este caso que en España (1,4 por ciento). En comparación con el mes anterior la ocupación ha crecido nueve décimas en la Comunidad, frente a una caída de dos décimas en el resto del país, mientras que en lo que va de año la empleabilidad ha crecido un 0,8 por ciento, cuatro décimas menos que en Espaá (1,4 por ciento).

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades con Baleares con el mejor dato, un 3,38 por ciento más, y Andalucía el peor, con una subida del 0,06 por ciento.