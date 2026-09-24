Suben un 7,2% los precios industriales en agosto, cuarto menor incremento del país donde repuntan un 13,2%

Archivo - UGT-A advierte del "frenazo" en la creación de empresas en Andalucía - JCYL - Archivo

VALLADOLID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales en Castilla y León crecieron un 7,2 por ciento agosto en comparación con el mismo mes del año anterior, seis puntos por debajo de la media donde repuntaron un 13,2 por ciento, según los datos publicados este miércoles por el INE recogidos por Europa Press.

Castilla y León ha registrado el cuarto menor aumento en la evolución de los precios industriales del país que registró variaciones anuales positivas en todas las comunidades lideradas por Principado de Asturias (27,3%), Canarias (27,3%) e Illes Balears (24,3%). Por su parte, Extremadura (5,0%), Cantabria (6,0%) y Comunidad Foral de Navarra (6,8%) presentaron los menores aumentos.

El mayor repunte de los precios industriales en comparación con los datos de agosto de 2025 se dio en la partida de energía, con un 26,3 por ciento, seguido de los bienes intermedios (6,4 por ciento), 1bienes de equipo (1,5 por ciento) y en bienes de consumo (1,4 por ciento).

Y en comparación con el mes anterior los precios industriales subieron un 1,1 por ciento en Castilla y León, de nuevo por debajo de la media donde han crecido un 2,9 por ciento. En este caso, los precios de la energía subieron un 7,8 por ciento con caídas en el resto: bienes de equipo y bienes de consumo (-0,1 por ciento en ambos casos) y bienes intermedios (-0,6 por ciento).