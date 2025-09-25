Subvenciones de 70.000 y 10.000 euros a fundaciones Jorge Guillén y Francisco Umbral, respectivamente

VALLADOLID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte destina una subvención por un importe de 70.000 euros a la Fundación Jorge Guillén y otra de 10.000 a la Fundación Francisco Umbral para financiar sus respectivas actividades.

En el primero de los casos, la ayuda se destina a las actividades que la Fundación Jorge Guillén realiza par promocionar, fomentar y difundir la literatura y la cultura de Castilla y León durante 2025 a través de exposiciones, cátedras, conferencias, estudios, catalogación y digitalización de archivos y manuscritos, o colaboraciones literarias.

La Fundación Jorge Guillén tiene entre sus fines promocionar la creación artística y literaria, en general, así como promover el conocimiento, estudios y difusión de la obra y personalidad del poeta Jorge Guillén y de otros autores y escritores vinculados a Castilla y León. Su programa de actividades culturales se centra en la participación en exposiciones, cátedras, conferencias, estudios, catalogación y digitalización de archivos y manuscritos, colaboraciones literarias, entre otras.

El objeto de esta ayuda es financiar los gastos de funcionamiento y colaborar en la realización de actividades culturales como la publicación de la obra del último Premio Castilla y León de las Letras 2024; una publicación de las colecciones de la Fundación; la exposición de la serie 'Tesoros Manuscritos', sobre la riqueza de su fondo archivístico depositado en la Biblioteca de Castilla y León, o la continuidad de la publicación de la obra completa de José Jiménez Lozano, con los tomos VI y VII.

La colaboración y el apoyo económico que se presta con la concesión de esta subvención se enmarca en los objetivos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte respecto a la colaboración con entidades públicas y privadas para la realización, planificación y gestión de actuaciones encaminadas a la promoción, fomento y difusión de las artes y de la cultura y de todos aquellos factores histórico-culturales propios de la Comunidad.

NUEVA EDICIÓN DE LA 'TRIBUNA DE FRANCISCO UMBRAL'

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado también una subvención por un importe de 10.000 euros a la Fundación Francisco Umbral, destinada a financiar la organización y ejecución de las ediciones de 2025 y 2026 de la actividad 'Tribuna de Francisco Umbral. He venido aquí a hablar de mi libro'.

La Fundación Francisco Umbral, de la que la Junta de Castilla y León es miembro su patronato desde agosto de 2024, tiene entre sus objetivos preservar y difundir el estudio de la obra literaria y periodística de este autor, muy ligado a la Comunidad.

El objetivo de esta subvención es dar continuidad a la realización de la actividad 'Tribuna de Francisco Umbral. He venido aquí a hablar de mi libro', cuya primera edición se celebró el 4 de junio de este año en la Biblioteca de Castilla y León, contando con la presencia del escritor Fernando Aramburu.

La segunda cita se realizará en el primer semestre de 2026, también en la Biblioteca de Castilla y León. Esta subvención abarca todos aquellos gastos de las actividades realizadas desde el 1 de marzo de 2025 hasta el 31 de julio de 2026.

La 'Tribuna de Francisco Umbral' es un espacio dedicado al encuentro con autores contemporáneos y sus últimas obras, organizado por la Junta de Castilla y León, El Mundo de Castilla y León y la Fundación Francisco Umbral. Este tipo de coloquios son una forma de mantener el espíritu umbraliano vivo en el debate cultural contemporáneo, uniendo a figuras relevantes de la literatura y fomentando espacios de reflexión en torno al libro, la palabra y la creación.