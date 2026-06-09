Suces- Liberadas dos mujeres y 11 detenidos de una red dedicada a explotación sexual en Valladolid, Palencia y Salamanca

Captura de un momento de la intervención de los policías. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y ha detenido a once integrantes, además de liberar a dos víctimas y realizar varios registros en Valladolid, Salamanca y Palencia.

Según han informado fuentes de la Policía, la red captaba a mujeres en España de origen latinoamericano, mediante falsas promesas tras lo que eran trasladadas a distintos clubes para ser explotadas sexualmente, donde las tenían sometidas a condiciones abusivas, restricciones de libertad, amenazas y un férreo control por parte de los miembros del entramado.

En los registros practicados por los agentes de la Policía en las provincias de Valladolid (2), Salamanca (1) y Palencia (1), se ha intervenido documentación sobre la explotación, armas blancas, sustancias estupefacientes y cerca de 7.000 euros en efectivo.

La investigación se inició a raíz de las declaraciones prestadas por dos víctimas que pusieron en conocimiento de los agentes los hechos que podían ser constitutivos de un delito y se puso en marcha una investigación pudieron determinar la existencia de una organización criminal de origen principalmente dominicano, "perfectamente estructurada y con un claro reparto de funciones entre sus integrantes".

La investigación permitió identificar una red de captadores encargada de localizar mujeres que se encuentran en España en situación de vulnerabilidad, especialmente con carencias económicas y cargas familiares, a quienes ofrecían falsas promesas laborales.

Una vez captadas, las mujeres eran trasladadas a clubes gestionados por la organización donde eran explotadas sexualmente, clubes ubicados en las provincias de Valladolid, Salamanca y Palencia.

Las mujeres eran desplazadas continuamente entre los distintos clubes con el objetivo de dificultar la actuación policial y evitar su detección y liberación.

Los clubes a los que fueron llevadas las víctimas permanecían cerrados con llave durante el día para impedir que abandonaran el recinto, además de que tenían prohibido pasar el día libre fuera del establecimiento y debían cumplir extensas jornadas obligatorias en sala desde las 16:00 horas hasta las 05:00 de la madrugada. Jornadas que se podían prolongar si así lo requerían los clientes.

De los beneficios obtenidos, la víctimas recibían menos del 50 por ciento, y las mujeres estaban sometidas a un clima continuado de violencia, hostigamiento y control y en algunos casos no recibían alimentación si no ejercían la prostitución.

La fase de explotación de la operación se llevo a cabo el pasado mes de mayo cuando se procedió a la detención de 11 miembros de la red criminal en las provincias de Valladolid (6), Madrid (2), Palencia (2) y Salamanca (1).

Además, se practicaron cuatro diligencias de entradas y registros en las provincias de Valladolid (2), Salamanca (1) y Palencia (1).

Durante los registros, los agentes intervinieron abundante documentación relacionada con la explotación sexual, contabilidad de beneficios y deudas de las mujeres y se localizaron transferencias monetarias, teléfonos móviles, armas blancas y alrededor de 7.000 euros en efectivo.

Entre los efectos hallados en uno de los clubes fue encontrado un manual en el que se recogen las instrucciones precisas sobre el funcionamiento del establecimiento y el control de las mujeres, que vivían en deficientes condiciones de habitabilidad.

Las estancias comunes presentaban un grave estado de suciedad, falta de higiene y carencias básicas de salubridad, llegando a localizarse insectos y trampas para ratas, todo ello con un entorno de explotación y sometimiento.

Durante la operación también se hallaron evidencias de un presunto delito contra la salud pública al localizar diversas sustancias, entre ellas speed y medicamentos para la disfunción eréctil distribuidos sin control sanitario ni receta médica.

Fruto de las inspecciones y actuaciones policiales en los clubes desarrolladas durante la investigación, han sido localizadas e identificadas más de un centenar de mujeres ejerciendo labores de alterne y prostitución desde el año 2021, de las que más del 75 por ciento se encuentran de ellas en situación irregular.

El día de la explotación de la operación fueron identificadas 15 mujeres, ocho de las cuales se encontraban en situación irregular.

A los detenidos se les imputan presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores, detención ilegal y contra la salud pública. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.