Desbloqueados más de seis millones de euros tras una estafa en publicidad digital a una empresa leonesa

Equipo de Ciberdelincuencia - GUARDIA CIVIL

LEÓN, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desbloqueado más de seis millones de euros que se encontraban retenidos tras una estafa relacionada con servicios de publicidad y marketing digital, que afectó a una empresa de León con cargos indebidos por valor cercano a ocho millones de euros.

La investigación se inició después de que la compañía presentara una denuncia telemática a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, al detectar el bloqueo de importantes cantidades por supuestos impagos derivados de campañas publicitarias y otros servicios online. Este incidente provocó además la suspensión temporal de la actividad publicitaria de la empresa en internet.

Según las pesquisas, los autores accedieron de forma fraudulenta al correo electrónico del responsable de marketing digital, suplantaron su identidad y obtuvieron permisos de administrador. Con ello, contrataron campañas y servicios digitales ajenos a la actividad de la compañía, lo que generó cargos irregulares a nombre de la misma.