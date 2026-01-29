Dos hombres investigados por una agresión en una verbena en Bolaños de Campos (Valladolid) con cuatro heridos

VALLADOLID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid ha investigado a dos personas como presuntas autoras de un delito de lesiones por su implicación en una agresión ocurrida durante una verbena en la localidad vallisoletana de Bolaños de Campos, en la madrugada del pasado 6 de enero.

Los hechos se produjeron durante la celebración de una discomóvil en un local anexo a un bar del municipio, donde tres hombres y una mujer de entre 23 y 26 años fueron agredidos por varias personas del lugar.

A consecuencia de la reyerta, tres de los jóvenes tuvieron que ser atendidos en el Centro de Salud de Villalpando (Zamora), mientras que el cuarto fue trasladado al Hospital Comarcal de Benavente, al presentar heridas y contusiones de diversa consideración.

Las víctimas presentaron denuncia el mismo día ante el Puesto de la Guardia Civil de Medina de Rioseco, donde manifestaron desconocer el motivo de la agresión.

Tras las pesquisas realizadas, los agentes determinaron que dos vecinos de Bolaños de Campos participaron de forma activa en los hechos, por lo que se procedió a su investigación. Además, se identificó a otros cuatro varones de la misma localidad como posibles implicados.

La Guardia Civil ha instruido las diligencias correspondientes, que han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Medina de Rioseco y continúan con las actuaciones para el total esclarecimiento de los hechos.