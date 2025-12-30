Sucesos- Investigado en Palencia un conductor novel que sufrió un accidente y quintuplicaba la tasa de alcohol

Uno de los coches implicados en la colisión. - POLICÍA MUNICIPAL PALENCIA

PALENCIA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palencia ha instruido diligencias contra un conductor novel que en la madrugada del domingo sufrió un accidente contra otro vehículo y que quintuplicaba la tasa de alcoholemia permitida, por lo que se someterá a juicio rápido, según han informado fuentes del Consistorio.

Los hechos se produjeron pasadas las dos de la madrugada del domingo cuando el conductor novel circulaba con su turismo por la intersección entre el Paseo del Otero y la calle Villacasares y chocó contra otro vehículo.

Una patrulla se desplazó hasta el lugar y los agentes comprobaron que ninguno de los implicados presentaba lesiones, aunque ambos conductores fueron sometidos a la prueba de alcoholemia.

Ambos conductores arrojaron un resultado positivo ya que el primero de ellos dio 0,34 mg/l de aire espirado, por lo que se le realizó una denuncia administrativa, mientras que el segundo alcanzó los 0,80 mg/l, quintuplicando su máxima tasa permitida de 0,15, al tratarse de un conductor novel.