Labores de búsqueda de la mujer localizada sin vida en las cercanías de Matavenero (León). - GUARDIA CIVIL

LEÓN, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado en un barranco el cuerpo sin vida de la mujer alemana de 50 años desaparecida desde el sábado, 14 de febrero, en una zona situada entre Matavenero y Castrillo del Monte (León), han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

La localización de la mujer, a la que se vio por última vez en la localidad de Castrillo del Monte, se ha producido este viernes en un barranco próximo a la localidad de Matavenero fruto del dispositivo de búsqueda por parte de patrullas de Seguridad Ciudadana y el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona).

Esta persona ha sido encontrada por el helicóptero de la Unidad Aérea de la Guardia Civil de León, junto con dos especialistas del Grupo Especial de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil con sede en Sabero, unidades que se habían incorporado este viernes como refuerzo al operativo de rastreo.

El cadáver ha sido extraído en la aeronave y trasladado hasta la localidad de Bembibre y se ha activado el protocolo judicial para averiguar las causas del fallecimiento, el levantamiento del cadáver y posterior práctica de la autopsia.

Como ocurre en todos los casos de desaparición de personas, por parte de la Guardia Civil se han instruido las correspondientes diligencias que fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de Ponferrada en funciones de Guardia.