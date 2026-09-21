Detenidos tras robar el bolso a una mujer en una residencia de Salamanca y gastarse 7.000 euros con sus tarjetas

SALAMANCA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Alicante a un hombre de 34 años y una mujer de 50 años como presuntos responsables de los delitos de hurto y estafa, tras haber sustraído el bolso a una mujer de avanzada edad en la ciudad de Salamanca y utilizar sus tarjetas bancarias en cajeros y una joyería de una localidad salmantina, lo que provocó un perjuicio económico a la víctima de 7.230 euros.

La coordinación entre la Policía Judicial de distintas comisarías de de dos comunidades autónomas diferentes ha sido crucial para el esclarecimiento de los hechos, tal y como ha indicado desde la Comisaría Provincial de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Los hechos esclarecidos se produjeron en la ciudad de Salamanca cuando una mujer de avanzada edad acudió, como cada mañana, a la residencia donde se encontraba ingresado su marido, el cual precisa silla de ruedas para moverse, con el fin de dar un paseo, momento en el que dejó su bolso en el manillar de la silla.

Más tarde, cuando regresó a la residencia, se dio cuenta de que el bolso ya no estaba en su lugar. Había sido sustraído al descuido, posiblemente, en un momento en el que, la denunciante, estuvo acomodando el reposapiés de la silla de forma correcta, puesto que éste fue el único momento en el que lo perdió de vista.

Posteriormente, la víctima solicitó al personal de la residencia que llamasen a su teléfono por si podían recuperar el bolso, momento en el que contestó una voz de mujer que les dijo que llevaría el bolso a la residencia. Este hecho nunca sucedió, posiblemente como ha asegurado la Policía, porque estaría tratando de ganar tiempo, ya que la víctima descubrió más tarde que se habían hecho movimientos fraudulentos en su cuenta bancaria.

Tras contactar con su entidad bancaria, fue informada de que, poco después de la sustracción del bolso, se habían hecho extracciones de efectivo en una localidad salmantina cercana, así como una compra de 1.700 euros en una joyería y una transferencia de elevado importe, por lo que todo lo defraudado ha ascendido a 7.230 euros.

De los primeros trámites de la investigación se hicieron hecho cargo los agentes del Grupo IV de la UDEV de la Brigada de Policía Judicial de Salamanca quienes, a través de las pesquisas realizadas han conseguido averiguar que los investigados estarían utilizando un vehículo de alquiler, con el cual podrían estar perpetrando sus delitos por la costa levantina, concretamente por la ciudad de Alicante.

Por esta razón se solicitó la colaboración de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría Provincial de Alicante. Así pues, como continuación de las gestiones, los agentes destinados en Alicante establecieron un dispositivo de vigilancia en diferentes puntos de entrada y salida de la ciudad de Alicante, y lograron localizar el vehículo mientras circulaba por una de las avenidas de salida de la capital.

Una vez que los agentes, a través de un seguimiento discreto, obseraron a bordo del vehículo a dos personas, varón y mujer, con características coincidentes con las de los posibles autores, interceptaron el vehículo cuando realizó una parada en una estación de servicio, y descendieron del vehículo ambos ocupantes.

En ese momento, los agentes pudieron reconocer al varón y a la mujer como las mismas personas que han sido relacionadas con la autoría de los hechos sucedidos en Salamanca, por lo que les detuvieron como presuntos responsables de los delitos investigados.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición judicial en la localidad de Alicante.